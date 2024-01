Lazio, Castellanos punta il Napoli: sogna il gol per invertire la rotta

RASSEGNA STAMPA - È tutto nei piedi di Castellanos, sarà lui oggi a guidare il tridente d’attacco contro il Napoli. Una gara con un peso specifico non indifferente per la stagione, alla quale i biancocelesti arrivano senza due uomini importanti come Immobile e Zaccagni: entrambi squalificati e l’ultimo anche infortunato. Per l’argentino sarà un’occasione da non perdere, utile per dimostrare di avere quel ‘killer instinct’ che finora è risultato meno spiccato rispetto a quello del capitano, che ha studiato attentamente in allenamento. Dall’inizio del campionato a oggi ha realizzato solo 2 reti in 17 presenze, complice l’infortunio rimediato nel derby in Coppa Italia e la frustrazione per l’astinenza da gol. Tra l’una e l’altra, sottolinea il Corriere dello Sport, sono trascorsi 82 giorni. Un’eternità per un attaccante, nelle cinque annate precedenti gli è capitato solo una volta di non chiudere in doppia cifra. La società, per questo, da lui si aspetta di più e la partita di oggi è un’opportunità per invertire la rotta e far scattare quella scintilla.

