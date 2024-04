Lazio, Castroman: "Che ricordi il mio gol! Punto sul Taty e spero di tornare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol entrato nella storia dei derby della Capitale. Si tratta di Lucas Castroman, ex calciatore della Lazio che il 29 aprile 2001 ha deciso una delle tante sfide giocate contro la Roma. Ai taccuini de Il Messaggero, l'argentino ha parlato della gara di questo pomeriggio ripartendo proprio dalla sua rete: "Ci penso sempre. I laziali impazzirono di gioia", ha detto. Per lui è stato uno dei gol più belli in assoluto. Ora però non è fa più parte del mondo del calcio: "Ho dovuto gestire il negozio di famiglia in Argentina perché mio padre si è ammalato di cancro". A breve ha garantito che tornerà a lavorare nello sport. Poi ha rilasciato un pensiero su Eriksson, suo ex allenatore che non sta vivendo un periodo semplice: "Fu lui a volermi alla Lazio, dovrà lottare tanto come Mihajlovic, un altro grandissimo".

Su Sarri, invece, si è detto dispiaciuto per le sue dimissioni, mentre riguardo Tudor ha detto che è sicuro che saprà toccare le corde giuste della squadra. Riguardo il derby di oggi Castroman ha deciso di puntare su Castellanos: "Non so se sarà titolare, ma noi argentini abbiamo il fuoco dentro per queste partite, preferiamo morire pur di non perdere". Il pericolo numero uno per lui è rappresentato da Paulo Dybala, un campione del Mondo che va sempre rispettato. La chiosa è sul suo possibile futuro in biancoceleste: "Ci spero, mi piacerebbe seguire i giovani e farli crescere. È quello che sta mancando all'Italia".