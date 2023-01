Lazio, Cataldi corre contro il tempo: a Lecce vuole esserci

Fonte: Fabrizio Parascani

Il Lecce si avvicina. Ci sono ancora due sgambate prima della trasferta di mercoledì: la Lazio si ritroverà oggi a Formello dopo il giorno di riposo concesso da Sarri a Capodanno e poi ci sarà la rifinitura di domani. Cataldi non si allena con i compagni da mercoledì scorso a causa della lombalgia. È stato risparmiato, si è dedicato insieme al Mago a un lavoro differenziato, se dovesse farcela a rientrare è in pole su Marcos Antonio per la maglia in mediana. Il tecnico biancoceleste deve sciogliere gli ultimissimi dubbi in vista della partita al Via del Mare.

