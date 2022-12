Lazio, Cataldi e Luis Alberto ai box: le loro condizioni in vista del Lecce

Fonte: Fabrizio Parascani

Cataldi e Luis Alberto sono entrambi fermi per problemi fisici. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il centrocampista ex Primavera è alle prese con una fastidiosa lombalgia che gli impedisce di allenarsi da mercoledì. Il fastidio alla schiena, presente anche ieri, lo ha spinto a evitare di forzare. Danilo spera di rientrare alla ripresa degli allenamenti il 2 gennaio, domani ci sarà un giorno di riposo: difficile che oggi rischi. Diversa la situazione del Mago, il suo protocollo è improntato su terapia e palestra, si allena, ma a parte. Lo spagnolo sia ieri, che giovedì ha fatto doppie sedute, lavorando mattina e pomeriggio. Ha un versamento a un ginocchio e sta svolgendo un lavoro personalizzato con l'intento di farlo riassorbire. Anche per lui la data di riferimento, per tornare al servizio di Sarri, è il 2 gennaio.

