Lazio, Cataldi no-stop: gli "straordinari" a Formello. E per il futuro sogna...

RASSEGNA STAMPA - Lo danno per defraudato, ne esce rinvigorito. Ogni estate la stessa storia per Danilo Cataldi: prima serviva un nuovo vice-Leiva, adesso un altro titolare. Ma il centrocampista non ha nessuna intenzione di mollare la maglia da titolare. Anche perché, nell'ultima stagione, è stato uno dei migliori e più costanti dell'intera squadra. La crescita è stata un mix di nozioni tattiche e fiducia ritrovata: la "scuola Sarri" ha avuto i suoi effetti. Il tecnico l'ha spostato al centro della mediana, in quel momento è rinato. E nel prossimo ritiro punta a ribadire il concetto: non sarà semplice scalzarlo. Ripartirà, riporta la rassegna stampa di Radiosei, con il chiaro obiettivo di rimanere il proprietario della regia. Ha meritato i complimenti, ha continuato a lavorare a testa bassa. Sempre più stima e più spazio. E poi il derby giocato con la fascia di capitano al braccio. Un sogno a occhi aperti dopo le notti insonni.

Cataldi ha chiuso la stagione lottando contro l'infortunio al polpaccio destro, è rientrato nell'ultima trasferta contro l'Empoli. E poi, a differenza del resto della squadra, è rimasto ad allenarsi a Formello. Ha faticato nel centro sportivo fino a metà d questa settimana, un programma per ripartire spingendo fin dal primo giorno di ritiro. Campionato, quello che partirà ad agosto, che potrebbe vederlo nelle vesti di vicecapitano. Ora trascorrerà qualche giorno a Londra con la famiglia, poi dovrebbe vivere un'altra estate made in Italy. Facendosi seguire da un preparatore atletico. Stessa formula: visti i risultati, meglio non cambiar piano.

