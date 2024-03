Lazio, Cataldi si riprende la regia: la costruzione del centrocampo

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA- La Lazio è pronta a rituffarsi nel campionato, dopo l'eliminazione in Champions contro il Bayern. I biancocelesti stasera contro l'Udinese hanno bisogno di conquistare l'intera posta in palio per avvicinare i posti europei. Per l'occasione, Sarri ripropone come play Cataldi. Il centrocampista romano, dopo la panchina contro il Bayern Monaco torna negli undici titolari stasera contro i friulani. Come riporta il Corriere dello Sport, Danilo proverà ad ottenere la centesima vittoria della sua carriera. Il classe 1994 pensava di essere in titolare in Champions, invece gli è stato preferito Vecino, nonostante l'ottima prova della gara d'andata contro i tedeschi. Stasera contro l'Udinese mancheranno Rovella per infortunio e Guendouzi squalificato per due turni, dopo l'espulsione rimediata nel finale contro il Milan.

Mediana. Danilo è stimato da Sarri per la sua pulizia del gioco e la sua verticalità, ma anche per i suoi tiri da fuori, arma importante per provare a sbloccare la gara. Al suo fianco a comporre il terzetto ci saranno Vecino e Luis Alberto, che accompagneranno il regista nella 238° presenza con l'aquila sul petto. Come riporta il quotidiano sportivo romano, saranno 250 se dovesse essere sempre impiegato fino a fine stagione, o da titolare o da subentrato. Danilo proverà a segnare il suo secondo gol in stagione, come nel 2018-2019 quando segnò contro la Spal e e nel derby di ritorno contro la Roma.

