Lazio, Cataldi torna in regia e cerca la rivincita: la situazione

RASSEGNA STAMPA- Danilo Cataldi torna nell'undici titolare. Il centrocampista romano come riporta il Corriere dello Sport, vuole riconquistare il posto da titolare al centro della Lazio. Oggi pomeriggio contro il Cagliari ha l'occasione per dimostrare di meritare il posto. In questo segmento di stagione, Sarri gli ha preferito spesso Rovella relegando Danilo in panchina.

In questa stagione, Cataldi è stato titolare solo nelle gare di Champions e nel derby di Coppa Italia e poi solo spezzoni. Il centrocampista romano vanta 230 presenze con la Lazio. Per quanto concerne il campionato ha giocato titolare nel derby e contro il Napoli. Come riporta il quotidiano sportivo romano, quando la partita richiede una certa esperienza e maggiore palleggio, Sarri lo chiama in causa. Oggi Rovella è squalificato e Danilo è pronto a guidare la mediana biancoceleste in una gara fondamentale, in ottica Champions. Alla Lazio serve continuità di risultati per rimanere competitiva per l'alta classifica e Cataldi proverà a dare il suo contributo dando mordente e qualità nel palleggio. La partita contro il Cagliari ricorda l'ultimo gol di Danilo in Serie A, ma tocca risalire al 19 novembre 2021 all'Olimpico, la gara terminò 2-2. Per aiutare la sua Lazio proverà il tiro da fuori suo marchio di fabbrica o qualche calcio di punizione.

