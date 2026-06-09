Lazio, cercasi gol: tutti i numeri degli attaccanti di Gattuso
RASSEGNA STAMPA - La Lazio chiede a Gattuso di valorizzare Petar Ratkov, di valutarlo in ritiro considerando anche tutte le limitazioni di un mercato che rischia di essere a saldo zero. Il tecnico studierà il giovane attaccante serbo, ma ha spiegato nei confronti della scorsa settimana a Formello la necessità di un attaccante che sappia garantire alla squadra i gol che sono mancati nell’ultima stagione.
Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nel corso della sua carriera Gattuso ha lavorato con diversi attaccanti, spesso trovando da questi ultimi la doppia cifra. Non ci è arrivato Kean in Nazionale, ma la media di 6 reti in 5 gare con il prossimo allenatore della Lazio in panchina rimane altissima.
Furono 21 i gol di Livaja in 40 presenze all’Hajduk Spalato, 11 in 23 quelle di Aubameyang al Marsiglia. Media di un gol ogni due gare anche per Cavani al Valencia, con 7 reti in 14 presenze. Al Napoli, poi, con Gattuso segnarono 28 gol in 77 gare Insigne, 17 in 60 sia Mertens che Lozano, 13 in 70 Politano e 10 in 30 Osimhen. Infine, tra gli attaccanti allenati dal prossimo tecnico della Lazio al Milan da segnalare Cutrone (20 gol in 72 presenze), Piatek (11 in 21) e Higuain (8 in 22).