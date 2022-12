Lazio, che fine ha fatto la difesa impeccabile di inizio campionato?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una trasformazione evidente è accaduta alla difesa della Lazio, invalicabile nella prima parte del campionato, sbriciolata nelle ultime amichevoli. Ieri sono arrivati altri due gol, molto più pesanti di quelli subiti contro Galatasaray e Hatayspor perché hanno portato alla sconfitta. Cinque gol in tre test sono un dato che fa riflettere se si pensa ai soli 11 incassati nelle 15 sfide di Serie A giocate fin qui.

Come riporta la rassegna di Radiosei, ieri il primo gol subìto è stato più che altro colpa della sfortuna, mentre sul secondo c'è un po' più responsabilità dei singoli: Patric è intervenuto in ritardo, Ramazani è scappato e Lazzari non è riuscito a recuperarlo. Provedel non sembra al massimo della forma, almeno da quello che si è visto nel match contro l'Almeria. Nella prima parte di campionato si era confermato un portiere estremamente affidabile, nell'ultima parte invece qualche imprecisione di troppo è costata, come ieri, un altro gol al passivo. Troppi carichi di lavoro pesanti? Ma la colpa non è solo di Provedel, è ovvio, ma di tutti i reparti, fin troppo imprecisi. Sarri avrà tempo fino al 4 gennaio per limare questi problemi e tornare ad essere quelli di inizio campionato.