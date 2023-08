Lazio | Chi è il padrone della fascia destra? Lazzari vuole la titolarità

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - Manuel Lazzari punta alla titolarità sulla sua fascia di competenza. Come riporta il Corriere dello Sport, l'ex terzino della SPAL ha sempre giocato titolare durante i test estivi ( 6 su 6) e vuole mantenere questo trend anche per la prossima amichevole in programma domani a Latina, in occasione del primo 'Memorial Vincenzo D'Amico'. Domenica 20 agosto ci sarà l'esordio in campionato al Via del Mare di Lecce. Manuel vuole ripartire alla grande in questa stagione e guadagnarsi i gradi da titolare fin dall'inizio.

Scalvato Hysaj

Il terzino albanese era diventato un punto di riferimento sulla corsia di destra, con Marusic sulla corsia opposta. Attualmente Hysaj ha una forte infiammazione al tendine d'Achille ed è stato tormentato per tutto il ritiro di Auronzo. A causa di questo problema ha saltato tre delle ultime quattro amichevoli.

