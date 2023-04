Lazio, "ci son cascato di nuovo": Luis Alberto nervoso... e in allenamento c'è silenzio

TUTTOmercatoWEB.com

Sembravano essersi calmate le acque. Sembrava proprio che quella separazione in casa, quella covivenza forzata non fosse più tanto forzata. Luis Alberto sembrava più rilassato, più razionale, eppure a Monza è successo ancora. Essere sostutituito lo fa infuriare, con tanto di lancio di parastinchi e qualche parolaccia. Poi le ultime scintille negli spogliatoi e le parole di Sarri in conferenza per smorzare.

Come riporta la rassegna di Radiosei, ieri mattina in allenamento tra i due non ci sono stati contatti o reazioni. Nessuno si aspettava quei gesti e quelle parole all'U-Power Stadium, perchè il Mago sembrava finalmente aver trovato la sua tranquillità. Sarri, dopo i malumori di inizio stagione, ha trovato il modo di far sentire il suo numero 10 importante, inserendolo nella lista dei più utilizzati in campo. Basta davvero solo un cambio contro il Monza per riaccendere la miccia? Intanto tra quattro giorni c'è la Juve e Vecino potrebbe essere la "soluzione" al mal di pancia improvviso di Luis Alberto.