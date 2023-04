Lazio, Ciro "a piccole dosi" è la formula vincente: e il vice Immobile dovrà essere...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

A Monza Pedro era partito titolare, contro la Juve invece è stato proprio il canarino a far rifiatare Ciro Immobile. Con tutta probabilità accadrà di nuovo questa staffetta contro lo Spezia, un tandem al fine di far riafatare e far riprendere al 100% il bomber biancoceleste. Come riporta la rassegna di Radiosei, il "metodo Sarri" è stato quello di un rientro soft per l'attaccante, un percorso passo dopo passo fino al totale scongiuro di un nuovo infortunio. Servità autocontrollo, allenarsi in settimana e limitare gli sforzi quando ci saranno più partite da giocare. L'ha dimostrato anche nella partita contro la Juve, Ciro sta tornando in forma, ma dovrà essere al top per le battute finali. Non si sta assolutamente pensando al suo successore, semplicemente a qualcuno che possa permetterbgli di riprendere fiato, una boccata di ossigeno: Sarri ne vuole uno che sappia attender eil suo momento e che si adatti al suo gioco. Ma che nessuno abbia il lontano pensiero di spodestare Immobile, quello, per numeri e carattere, è quasi impossibile.