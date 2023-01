Lazio, Ciro Immobile è storia: record raggiunti e obiettivi ancora da centrare

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Ciro Immobile è l'uomo dei record. Con la maglia della Lazio ha tagliato traguardi e stretto in mano riconoscimenti diventando il miglior cannoniere della storia biancoceleste, superando Piola nel numero di reti segnate e tanti altri record parziali sono stati centrati. Dopo quello ottenuto col Torino, nella Capitale per altre tre volte è stato capocannoniere della Serie A (davanti a lui c'è Nordahl a 5). Poi, ovviamente c'è la Scarpa d'oro del 2020. Come riporta la rassegna di Radiosei, Ciro si è anche preso di diritto un posto nella top 10 dei migliori cannonieri della massima serie italiana: agganciati Signori, Del Piero e Gilardino con 188 gol, li ha superati a Lecce. Ora ha messo nel mirino Hamrin a 190 reti, poi ci sarà Baggio, ma quota 200 gol è l'obiettivo principale, sia in Serie A che in parallelo alla Lazio. La stagione è ancora lunga e Ciro ha tutto il tempo a disposizione per mettere ancora la sua fiirma nella storia.