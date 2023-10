Lazio, colloquio tra Sarri e la squadra a Formello: l'obiettivo è ripartire

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Un grande passo indietro rispetto a quanto di buono fatto nelle ultime due partite contro Atalanta e Sassuolo. La partita contro il Feyenoord è una sconfitta su tutti i fronti per la Lazio di Sarri. I biancocelesti hanno fatto tutto il contrario di quello che a gran voce chiede il mister e su cui si lavora in settimana. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

A Formello, Sarri si è fatto sentire. Non aveva parlato con i giocatori nello spogliatoio in Olanda. Ha preferito aspettare, e una volta rientrati a Roma ieri, alle ore 15, ha avuto un colloquio con tutta la squadra. Nessuna ramanzina però: solo un discorso a tutti i calciatori per cercare di rialzare l'ambiente e di pensare subito alla prossima partita. Niente strigliata o toni alti.

Al de Kuip la Lazio è stata troppo prevedibile: indietreggiava, rallentava il palleggio, è stata timorosa, come confermato anche dal tecnico nel post partita. Il Feyenoord, invece, in un anno è cresciuto enormemente. Wieffer, Timber e Zerrouki hanno dominato a centrocampo. Gimenez, all'esordio in Champions League, ha fatto ballare tutta la difesa biancoceleste. Casale in totale affanno, Immobile fuori forma, Luis Alberto spesso ingabbiato e sovrastato. Adesso però la Lazio deve resettare, e pensare subito a recuperare i punti persi.

Pubblicato il 27/10 alle 8.15