Lazio, come se la passano le possibili avversarie agli ottavi di Conference?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Gli ottavi di Conference League attendono Lazio e Fiorentina. Oggi alle ore 13.00 avrà luogo il sorteggio per scoprire chi saranno le prossime avversarie delle due italiane. Come riporta la rassegna di Radiosei, i biancocelesti e i viola non saranno teste di serie e si troveranno quindi costrette ad affrontare le "più forti" sulla carta. Da evitare Villareal e West Ham (tra le fila di quest'ultima Scamacca, Ogbonna ed Emerson). Nonostante il brutto campionato disputato fin qui in Premier (sono terzultimi), gli Hammers hanno dominato in Europa con 6 vittorie su 6. Il Villareal invece è ottavo in Liga e ha raccolto 13 punti nel suo gruppo. Da non sottovalutare l'AZ Alkmaar (terzo posto in Eredivisie) e l'Istanbul Başakşehir (terzo in Turchia). Se la passano peggio il Sivasspor (dodicesimo sempre in Turchia) e il Nizza, ottavo in Ligue 1 ma con diversi elementi di estremo valore come Schmeichel, Dante, Thuram e Ramsey. Se la fortuna ci mettesse lo zampino, l'urna potrebbe invece rivelare le più "semplici" Djurgården (svedese) e lo Slovan Bratislava (Slovacchia).