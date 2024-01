Lazio, contro l'Atalanta Sarri si affida agli assalti di Rovella

RASSEGNA STAMPA - Sarà un'altra battaglia decisiva per la corsa Champions. Dopo il pareggio contro il Napoli la Lazio si prepara a un altro big match, questa volta contro l'Atalanta di Gasperini che al momento dista due punti proprio dai biancocelesti e proprio come la squadra di Sarri ha una gara in meno.

Sarà una gara fisica in cui in campo ci sarà bisogno di grinta e determinazione come quella che riesce a esprimere Nicolò Rovella. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport con molta probabilità sarà lui a iniziare la gara e a lui si affiderà mister Sarri per dare sostanza al centrocampo.

Rovella è un combattente e in questo ultimo periodo sta combattendo anche contro i fastidi causati dalla pubalgia. Nonostante questo non si tira mai indietro e anche nella gara contro il Napoli ha cercato di fare la differenza centrando 14 passaggi su 14.