Lazio, cresce l'entusiasmo e volano gli abbonamenti: il dato aggiornato

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Lazio cresce l'entusiasmo per la nuova stagione ormai alle porte e i tifosi biancocelesti sono pronti a sostenere i ragazzi di Sarri. Come riporta il quotidiano Il Tempo, le tessere sottoscritte hanno superato quota 27 mila. L'obiettivo della società e raggiungere quota trentamila. C'è tempo fino al 13 agosto per prenotarsi un posto all'Olimpico e sostenere Immobile e compagni. Per quanto concerne i settori: Curva Nord e Distinti Nord Est e Nord Ovest risultano esauriti, mentre sono ancora disponibili posti in altri settori. Il prossimo step della società è provare a riempire "i settori più popolari" come Distinti Sud Est e Curva Maestrelli. Al momento sotto la presidenza Lotito, il record di abbonamenti appartiene alla stagione 2004-2005 ,quando furono 28.731. Già superata invece la quota dell'anno scorso quando vennero staccati 26.196 abbonamenti. In queste settimane dopo l'empasse sul mercato la Lazio ha dato segnali ai tifosi e all'ambiente andando ad acquistare quei rinforzi utili a Sarri per competere su più fronti. Dopo l'arrivo di Castellanos nel mese di luglio, la Lazio ha chiuso per Kamada e Isaksen. La società spera che gli acquisti fatti possano dare un'ulteriore spinta per far crescere il numero di tessere sottoscritte. Il sogno è quello di sfondare il muro dei 30mila abbonati. I tifosi hanno dato fiducia alla società acquistando gli abbonamenti e adesso si aspetto che la dirigenza biancoceleste completi la squadra a disposizione di Sarri.

