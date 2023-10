Lazio, da Sarri a Bielsa: ora per Vecino c'è la Nazionale

RASSEGNA STAMPA - "Un assegno circolare" così Maurizio Sarri ha definito Vecino dopo la seconda rete consecutiva che ha consegnato la vittoria alla Lazio contro l'Atalanta. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport per il tecnico è un centrocampista d'area, un po' un Milinkovic che però non è da "doppia cifra". Tre reti l'uruguaiano le ha segnate con la maglia dell'Inter, è il suo miglior score stagionale, ora è già a quota a due con un intero campionato davanti.

Messo in pausa il campionato ora Vecino è pronto per gli impegni della Nazionale, aveva dovuto dare forfait in due occasioni causa infortunio, e soprattutto per capire come il ct Marcelo Bielsa deciderà di schierarlo in campo dove potrebbe essere impiegato come difensore centrale nelle gare contro la Colombia e il Brasile, valide per la qualificazione al prossimo Mondiale.