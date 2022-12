Lazio, dalla Turchia alla Spagna: ecco il programma della settimana

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è tornata in Italia ieri, il ritiro in Turchia si è concluso ma non la preparazione. In vista della ripresa del campionato i biancocelesti avranno l’occasione di mettersi nuovamente alla prova con un’altra amichevole. Come ricorda la consueta rassegna stampa di Radiosei, è stato fissato l’incontro con l’Almeria: giovedì 22 alle 18,30, al Power Horse Stadium. Le aquile si ritroveranno al quartier generale domani pomeriggio per riprendere gli allenamenti, oggi sono liberi e possono godersi gli affetti e un po’ di tranquillità. La settimana che sta per iniziare sarà piuttosto impegnativa, tra le sedute a Formello e il test in Spagna, partiranno mercoledì nel pomeriggio, c’è di mezzo anche la cena di Natale di martedì sera. Si tratta degli ultimi sforzi prima delle feste, il tecnico ha già fissato la ripresa al 27.

