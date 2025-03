Lazio, dallo stop al rientro: Vecino torna a disposizione anche in Europa

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Prima o poi, anche due titolarissimi come Guendouzi e Rovella devono riposare e Baroni sta valutando se far rifiatare uno dei due nella gara di domani contro il Viktoria Plzen. Potrebbe succedere dall’inizio o nella ripresa per gestire meglio le energie.

Questo è possibile grazie al rientro di una pedina fondamentale come Matias Vecino, finalmente tornato a completa disposizione dopo l'infortunio di novembre e la ricaduta di dicembre. Senza Dele-Bashiru, fuori per una distorsione alla caviglia, e Belahyane, non inserito in lista UEFA come i nuovi acquisti, il ritorno del centrocampista non poteva avvenire in periodo migliore.

Nella partita contro il Milan, Vecino è tornato in campo per 32 minuti e, come spiega il Corriere dello Sport, contro il Viktoria Plzen potrebbe partire titolare (ipotesi meno probabile) oppure entrare a gara in corso per aumentare il minutaggio. Baroni deciderà dopo la rifinitura di oggi, tenendo conto della stanchezza dei titolari e del rischio di schierare Vecino dal primo minuto dopo aver giocato solo mezz’ora contro il Milan.