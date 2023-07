Lazio, Delio Rossi: "Dal ritiro capisci subito come andrà la stagione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Partirà oggi il ritiro della Lazio che per il sedicesimo anno consecutivo ha scelto Auronzo di Cadore per iniziare la stagione. Il ritiro è un momento fondamentale per la squadra e per l'allenatore anche se oggi c'è molto meno tempo per lavorare in un certo modo: "Ora parti per la sede del ritiro con un gruppo che nel giro di poche settimane è completamente stravolto", queste le parole dell'ex tecnico della Lazio Delio Rossi riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.

"Il ritiro resta un momento fondamentale anche se negli anni ha perso molto del suo valore originario. I miei ritiri prevedono all'inizio un lavoro fisico di ripristino. Lavoravo molto sulla resistenza. Dal ritiro capivo come sarebbe andata la stagione? Sempre, nel bene e nel male. Sin dai primi giorni ti rendi conto do che squadra hai e se ti segue".

Poi un ritiro che non dimenticherà: "Quello del 2006. Eravamo reduci dal processo di Calciopoli e ricevemmo molte disdette dalle sedi che avevamo contattato. Andammo in Austria e preparammo la stagione nel migliore dei modi tanto è vero che alla fine di quella stagione arrivammo in Champions". Infine sui calciatori che tornavano dalle vacanze in sovrappeso: "Pandev sembrava il fratello, anche Ledesma a volta sembrava un'altra persona".