Lazio, Delio Rossi: "Sarri ha le armi giuste per battere l'Atalanta, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un anno a Bergamo, dal 2005 al 2005, prima di trasferirsi per i successivi quattro nella Capitale. Delio Rossi conosce bene l'ambiente e le due squadre che si andranno ad affrontare oggi alle 18.00 al Gewiss Stadium. Intervenendo ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'allenatore ha commentato una gara che sarà importantissima nella lotta alla Champions League, ma a detta sua non ancora decisiva. I bergamaschi, padroni di casa, sono in uno stato di forma importante, ma secondo il tecnico la squadra di Sarri ha le carte in regola per ostacolarli: "La Lazio ha le armi per riuscirci, anche se quest’ anno procede tra alti e bassi".

Delio vede un match aperto, tra due allenatori giochisti e in cui Gasperini proverà a fare la partita, mentre i biancocelesti a sfruttare quegli spazi che gli avversari potrebbero lasciare. Importante per la Lazio sarà recuperare i giocatori che l'anno scorso l'hanno condotta fino al secondo posto: "L’anno scorso ha fatto un campionato straordinario e quest’anno ne sta un po’ pagando le conseguenze. Nel senso che alcuni uomini che nello scorso campionato hanno fatto la differenza, adesso non si stanno ripetendo sugli stessi livelli. Però, pur avendo un po’ di problemi, in particolare la difficoltà a far gol, la squadra di Sarri è lì e può ancora crescere. Specie se Isaksen, che ha un potenziale enorme, troverà un po’ di continuità".

Guai, però, a parlare di sfida decisiva a Delio Rossi. L'allenatore ritiene sia presto per parlare, mancando ancora molto alla fine del campionato e con le coppe di mezzo che alla lunga potrebbero fare la differenza, non essendo tutte le squadra attrezzate per sostenere il doppio impegno.