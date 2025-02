Lazio, Dia salvatore della patria: Baroni non può più fare a meno di lui

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dall'inizio della stagione si è messo in evidenza per il suo talento e per la sua duttilità, che hanno spesso permesso alla Lazio di adottare un assetto offensivo senza rinunciare al famoso equilibrio. Boulaye Dia anche nella gara di ieri sera ha dimostrato la sua importanza, raddrizzando una partita che si era messa male per i biancocelesti. In appena 20 minuti ha aiutato la Lazio a dare la sterzata decisiva per arrivare al pareggio. Baroni si gode il suo centravanti, che può vantare numeri importantissimi: come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, fin qui Dia in 31 partite ha segnato 11 gol e servito 4 assist e non ha intenzione di fermarsi; l'espressione "Dia vede e provvede", con cui titola il corriere, racchiude al meglio il momento che sta vivendo l'ex attaccante della Salernitana