Lazio, dinamismo e fantasia al potere: il nuovo centrocampo di Sarri

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA. La Lazio ha un nuovo centrocampo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, dopo l'addio di Milinkovic, Sarri sta attuando un gioco diverso. La pessima partenza in campionato aveva fatto suonare l'allarme e posto delle domande. Dopo due turni avari di soddisfazioni, nella notte più difficile contro i campioni d'Italia la squadra ha dato le risposte attese. Contro gli azzurri una Lazio finalmente formato Champions. Un centrocampo, che senza il serbo, ha funzionato alla grande anche se con altre caratteristiche. L'assenza del Sergente è stata colmata con le idee e con due giocatori diversi. Sia Kamada che Guendouzi con caratteristiche diverse hanno dimostrato di poter dare una grossa mano alla mediana biancoceleste. I meccanismi di squadra hanno cominciato a girare nella gara più difficile, dove serviva una prova maiuscola per uscire indenni dal Maradona e con tutta la posta in palio. I due interpreti hanno entrambi messo il timbro sulla gara. Kamada ha realizzato il gol del vantaggio che ha portato alla vittoria. Guendouzi quello del potenziale 1-3 se non fosse stato annullato dal Var per un fuorigioco di Zaccagni ritenuto attivo. Il centrocampista nipponico e quello francese hanno caratteristiche diverse tra di loro, ma hanno spessore internazionale, ma anche dinamismo, carattere e intelligenza tattica. Starà a Sarri, di volta in volta scegliere quando mandare in campo uno anziché l'altro. Ma date le tante partite sarà necessario l'apporto di tutti.

Fantasia. Il cambiamento del centrocampo, oltre a dare forza e dinamismo con Kamada e Guendouzi ha dato maggiore libertà di movimento a Luis Alberto. Lo spagnolo è l'uomo fantasia del centrocampo biancoceleste. I due esterni, Felipe Andersone e Zaccagni messi sulla linea del centrocampo in fase di non possesso per aiutare a difendere, mentre il mago poteva liberare il suo genio. Senza Milinkovic, Luis Alberto avrà maggiore responsabilità quando si tratta di offendere e dovrà diventare quel calciatore totale e prendere le redini della squadra. Durante la sosta ulteriore lavoro per Rovella che cercherà di accelerare i tempi e di entrare al 100% nei meccanismi di Sarri. Servirà anche la sua qualità davanti alla difesa.

.