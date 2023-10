Lazio, dopo l'Atalanta è festa: abbraccio tra Lotito e Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il gol di Vecino che ha regalato la vittoria della Lazio contro l'Atalanta è ossigeno puro per i la squadra di Sarri. In classifica i biancocelesti salgono a quota 10 punti, riducendo le distanze dai bergamaschi e dal Napoli, inoltre il 3-2 dell'Olimpico è un toccasana per il morale all'interno del gruppo squadra. Come riporta il Corriere dello Sport negli spogliatoi dopo la partita c'è stato un abbraccio tra il presidente Lotito e il tecnico Sarri. Nelle scorse settimane si era parlato di un po' di freddezza tra i due dovuta ai risultati non positivi: la vittoria di Glasgow in Champions League e quella contro l'Atalanta hanno riportato il sereno.