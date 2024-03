Lazio, dubbi sul futuro di Immobile: la società monitora un attaccante

TUTTOmercatoWEB.com

Ciro Immobile non sta passando giorni tranquilli dopo la disfatta di Monaco. Quel colpo di testa a pochi passi dalla porta di Neuer continua a rimbombare nella sua mente e in quella dei tifosi, che si chiedono cosa sarebbe successo se il tiro fosse entrato. Con i "se" e con i ma "però" non si va da nessuna parte ed è giusto che la Lazio e il suo bomber guardino subito avanti.

L'edizione odierna del Messaggero riporta possibili ricerche del club per l'attacco. Sia chiaro, l'idea non sarebbe riconducibile alle critiche fatte da alcuni tifosi e neanche perché si stia reputando il bomber come un giocatore non più adatto e in forma, ma perché è giusto che si pensi ad un possibile sostituto anche data l'età dell'attaccante e in previsione di un (molto difficile) suo addio alla Lazio in estate, anche ricordando il fatto che gli arabi avevano già tentato di strapparlo dalla Capitale.

Come riporta il quotidiano sopra citato, il nome che fa gola alla Lazio è quello di Giovanni Simeone, sia per l'indubbio talento dell'argentino, sia per il suo cognome che, nella storia del club capitolino, ha un peso non indifferente.