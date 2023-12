Lazio, è il momento di Luca Pellegrini: contro l'Empoli può dimostrare tanto a Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è stato ovviamente dimenticato, Luca Pellegrini avrà la sua occasione. Anzi due, perché Sarri ha deciso di schierarlo sia contro Empoli che Frosinone. Se lo merita perché ha saputo aspettare e perché non era di certo questo l'inizio di stagione che si aspettava. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico in estate lo ha fortemente voluto a Roma dopo il prestito. Detto fatto, la società l'ha richiamato a Formello, acquistando l'intero cartellino dalla Juventus. E poi? Che fine ha fatto?

Solo 11 presenze fin qui accumulate, solo 338 minuti. Solo due volte da titolare (contro l'Atletico Madrid alla prima giornata di Champions e in Coppa Italia contro il Genoa. E proprio in quella partita, dopo l'assist servito a Guendouzi, non andò neanche a festeggiare, forse proprio per dimostrare il suo malumore. Ma perché Luca Pellegrini, così voluto da Sarri e amato dai laziali, non gioca quasi mai? I motivo è un nome, quello di Lazzari, cresciuto a tal punto da essere titolare inamovibile sulla destra e la sua coesistenza con Pellegrini sul lato opposto non rientra negli schemi di Sarri. Ora, con la squalifica per due giornate dell'ex Spal, è il momento per il classe '99 di riprendersi i riflettori, con Hysaj o Marusic sull'altro lato.