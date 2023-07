Lazio, è tempo di rinnovi tocca a Zaccagni e Felipe Anderson: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA. La Lazio dopo il prolungamento di Luis Alberto fino al 2027, deve occuparsi del rinnovo di due perni fondamentali dello schacchiere di Sarri: Mattia Zaccagni e Felipe Anderson. Come riporta il Corriere dello sport, i biancocelesti, dopo la cessione di Milinkovic devono confermare i big e rinforzare la rosa per essere competitivi su tutti i fronti. L'esterno brasiliano quando è tornato due anni fa si era ridotto l'ingaggio pur di riabbracciare la Lazio. Il suo contratto scade nel 2024. Stessa situazione di Milinkovic prima del trasferiemento all'Al- Hilal. L'ex Santos, vuole rimanere a Formello, si vedrà con Lotito a settembre per discutere il rinnovo. Stesso iter per Zaccagni, l'ex Verona grazie alla sua crescita esponenziale chiede un ritocco dell'ingaggio. Anche in questo caso l'incontro tra il patron e l'agente del giocatore Mario Giuffredi si terrà a settembre. Non ci dovrebbero essere problemi.

