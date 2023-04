Lazio, è testa a testa tra 'Sarrismo' e 'Spallettismo': il dato pazzesco

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

In campionato è lontana distante troppi punti per auspicarsi una rimonta che significherebbe leggenda: motivo in più per restare con i piedi ancorati per terra e pensare a difendere il secondo posto. Lazio e Napoli, però, sono in continua lotta nell'espressione del loro gioco. Il 'Sarrismo', infatti, sfida lo 'Spallettismo' in una lunga e ardua gara tra passaggi riusciti, passaggi efficaci e la loro funzionalità. E' un testa a testa emozionante tra le due squadre che esprimono un calcio 'bello' in Italia, in grado di far emozionare tifosi e non.

I NUMERI - A conferma di questo, come sempre, ci sono i dati statistici. Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la rosa di Sarri deve sottostare a quella di Spalletti per quanto riguarda i passaggi riusciti. Il Napoli, infatti, è riuscito a totalizzarne 15627 contro i 13436 dei biancocelesti.

Ma se in questa circostanza regna una distanza tra le due squadre, la Lazio può dire la sua per quanto riguarda i passaggi completati tra centrocampisti e attaccanti. La squadra capitolina, infatti, balza in pole con 7584 passaggi andati a buon fine contro i 7267 dei partenopei. Un equilibrio costante e che domina imperterrito anche in un altro ambito.

Se si guarda, infatti, le reti arrivate dopo almeno dieci passaggi riusciti e consecutivi, il Napoli sta un passettino avanti con 7 marcature, rispetto alle 6 della Lazio. Una distanza minima e colmabile, che rappresenta con chiarezza l'equilibrio dei dati e la similitudine nella mentalità delle squadre. Lazio e Napoli non si potranno giocare il primo posto in campionato, ma resiste imperterrito il testa a testa per il gioco più belle e funzionale.