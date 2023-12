Lazio, è un 2023 da record: contro il Frosinone caccia all''over 70'

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Chiudere in bellezza il 2023. È l'imperativo della Lazio, che contro il Frosinone giocherà l'ultima partita dell'anno solare prima di tuffarsi nel 2024. Fino a ora, i biancocelesti sono arrivati a collezionare 68 punti tra la seconda parte della scorsa stagione (44) e la prima di questa (24): una vittoria venerdì li porterebbe a quota 71. Si tratta di un dato da record, con una media di 1,73 punti ogni gara in 41 partite giocate, avvenuto solo altre quattro volte nella storia.

Sono numeri importanti, ma inferiori al 2021 dell'ultimo Simone Inzaghi e del primo Sarri, che hanno totalizzato 78 punti in 43 incontri (1,81 a match). C'è poi il precedente del 2017, con 73 punti in 38 sfide (media di 1,92 ogni partita), e quello del 2001, con ben tre allenatori in carica (Eriksson, Zoff e Zaccheroni). In quell'anno sono stati ben collezionati 72 punti in 37 gare, con l'andamento di 1,94 ogni incontro.

L'ultima volta, poi, risale al 1999: la Lazio, con Eriksson in panchina, ha concluso l'anno solare con un totale di 77 punti in 34 partite, per una media impressionante di 2,26 punti a match. Sarri ha quindi un'occasione importante per entrare ancora di più nella storia biancoceleste e per far parte della lista degli altri grandi club 'over 70': Inter (86), Napoli (76), Juventus (71) e Milan (70). Contro il Frosinone contano solo i tre punti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.