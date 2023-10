Lazio, è un calendario senza tregua: pronto un tour de force

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo la sosta per le Nazionali, la Lazio si prepara a non fermarsi mai. Sarri ha l'occasione per lavorare con quasi tutti i suoi giocatori a Formello e dal 21 ottobre scatterà un tour de force che vale una grande fetta di stagione. Si parte subito contro il Sassuolo, a Reggio Emilia, che ha gli stessi punti (10) e la stessa posizione in classifica. I neroverdi hanno dimostrato di saperci fare contro le big e non sarà una partita da sottovalutare. Poi un'altra trasferta: c'è il Feyenoord in Champions League, una sfida chiave per le sorti del girone. Il 29 ottobre la squadra di Sarri torna a giocare all'Olimpico, questa volta contro la Fiorentina di Italiano, che di recente ha battuto il Napoli. Poi c'è il Bologna, fuori casa, e di nuovo il Feyenoord, a distanza di 4 giorni, nella Capitale. Per chiudere in bellezza ecco che il 12 novembre si giocherà il derby di Roma, il primo della stagione e l'ultimo scontro prima della nuova sosta per le Nazionali. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio giocherà una partita ogni 3,6 giorni: nel periodo appena concluso la media era di 3,14 giorni. L'obiettivo primario sarà sicuramente quello di migliorare i punti fatti, visto che i biancocelesti hanno viaggiato ad una media di 1,57 punti a partita.