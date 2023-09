Lazio, ecco Bordon e Yordanov: i volti nuovi della Primavera arrivati al fotofinish

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha investito diverse risorse anche per quanto concerne i settori giovanili, in particola modo per la Primavera che si appresta a disputare una stagione piuttosto impegnativa tra il ritorno in Serie A e la Youth League. I due ultimi due volti nuovi a disposizione di mister Sanderra sono Bordon e Yordanov, che come riportato da "Il Corriere dello Sport" hanno diversi aspetti in comune. Il primo è che sono arrivati entrambi alla Lazio durante l'ultimo giorno di mercato, il secondo è che sono nati a meno di un mese di distanza. Hanno esordito nell'amichevole contro il Campus Eur e poco alla volta saranno inseriti all'interno della rosa.

BORDON - Nato il 24 giugno 2005 è alto 192 cm ed ha una struttura fisica possente. È arrivato in prestito dal Ferroviária, società con sede nella città di Araraquara, Stato di San Paolo. Vanta qualche convocazione tra i grandi, impegnati nel Brasileiro Série D. Alla Lazio avrà il compito di dare manforte al centrocampo dopo il grave infortunio patito da Balde (lesione al crociato). Il padre Marcelo ha giocato in Europa con Stoccarda e Schalke 04, conquistando con il Brasile la Coppa America nel 2004. La trattativa è stata facilitata dall'ex capitano laziale Stefano Mauri. Il calciatore era stato proposto un paio di mesi fa da Julio Taran, agente che aveva portato Luiz Felipe nel 2017. Il diritto di riscatto è fissato intorno ai 600mila euro. Chissà se non possa fare lo stesso percorso del connazionale.

YORDANOV - Ottime sensazione anche per quanto riguarda il centrocampista bulgaro, che sarà utilizzato presumibilmente come nel 4-3-3. Anche lui arriva con la formula del prestito. Militava nel Beroe Stara Zagora, club della Efbet Liga (massima divisione bulgara) e aveva già collezionato 6 presenze in prima squadra. Il riscatto è fissato a 600-700mila euro ma questo genere di considerazioni sono rimandate a gennaio. Nato il 30 maggio 2005, è cresciuto a Varna, piccola cittadina portuale sul Mar Nero. I suoi punti di forza sono inserimenti e visione di gioco e una discreta esperienza maturata con le nazionali giovanili. Diverso il destino che attende gli altri due nuovi arrivati classe 2007. Gioele Bosi e Narcis Ilas inizieranno infatti dall'Under 18. Il primo è un portiere arrivato dall'Atletico Madrid a titolo definitivo, il secondo invece è un terzino destro romeno in prestito dal Botoşani.