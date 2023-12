Lazio, ecco il prossimo obiettivo: contro l'Udinese per salvare la storia

RASSEGNA STAMPA - L'ultimo appuntamento del girone d'andata sarà domenica 7 gennaio. Al Friuli di Udine la Lazio scenderà in campo per la diciannovesima partita di questo campionato e sul proprio calendario ha segnato in rosso la data in cui avverrà il giro di boa. Sarri e i suoi ragazzi guardano la classifica. Nelle ultime partite sono rientrate in quel gruppo di squadre che sognano l'Europa e la Champions League, per quanto l'obiettivo resti distante e non poco. Ma soprattutto si rendono conto di aver racimolato in 18 partite solo 27 punti, un numero troppo basso per essere soddisfatti e che impone ai biancocelesti di puntare a raggiungere quota 30 prima di dare il via al ritorno.

PER SALVARE LA STORIA - Solo due volte nella sua storia la Lazio non è riuscita a toccare 30 punti in classifica al termine dell'andata. Le stagioni in questione non sono neanche così distanti: nel 2013/2014, quando sulla panchina c'era Vladimir Petkovic, e 2015/2016, in cui l'allenatore era Stefano Pioli. Le due formazioni si classificarono rispettivamente al nono e all'ottavo posto, ben distanti dall'obiettivo stagione, e soprattutto senza nessuno dei due allenatori alla guida. Entrambi, infatti, furono esonerati prima: un destino dal quale per oggi Sarri sembrerebbe fuggire.

La partita contro l'Udinese diventa così fondamentale. I precedenti parlano chiaro e la scatola dei miracoli a disposizione sta per esaurire. La Lazio è chiamata a vincere e solo vincere nella prima partita del suo 2024, chiudendo a 30 punti e allontanando gli spettri di un passato che è tanto vicino da metter paura. Mai come questa volta quel tanto celebre giro di boa, noto per l'arte della barca a vela, può dare il giusto slancio a una squadra allontanando ogni timore e permettendogli di raggiungere l'obiettivo senza far fede a interventi magici o divini.