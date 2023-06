Lazio, ecco le amichevoli estive: dalla Reggiana di Nesta all'idea Barcellona

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Estate, ritiro ad Auronzo di Cadore. Come ogni anno, ma in questo c'è qualcosa di diverso. Sarà il pensiero della Champions, l'idea che tra pochi mesi verrà calpestata l'erba degli stadi più importanti d'Europa e a cui è vietato presentarsi impreparati. Come riporta la rassegna di Radiosei, si partirà ovviamente co la preparazione sulle Dolomiti come di consueto, data di arrivo 11 luglio. Saranno 4 le amichevoli che si giocheranno sotto le Tre Cime di Lavaredo: il 16 luglio contro l'Auronzo (ancora non confermato, nel caso ci sarà un'altra selezione locale); il 20 giugno contro gli sloveni del Primorje; il 23 luglio contro la Triestina; per il 27 luglio invece la Media Sport Event Group sta organizzando un match contro la Reggiana di Alessandro Nesta. Data di partenza da Auronzo fissata per il giorno seguente, il 28.

A ritiro concluso ci saranno un paio di giorni di riposo, poi il ritorno sul campo di Formello e poi il doppio confronto con le inglesi. La Lazio partirà in direzione Birmingham dal 2 al 4 agosto per sfidare l'Aston Villa al Poundland Bescot Stadium di Walsall il 3 agosto. Da ufficializzare ancora il match contro il Barcellona l'8 agosto in Spagna e contro la Juventus il 13.