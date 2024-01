Lazio, emergenza gol: Sarri si affida a due pilastri per ripartire

RASSEGNA STAMPA - Due gol nelle ultime quattro partite per la Lazio, di cui uno su rigore, di cui uno su rigore nel derby contro la Roma. L'unico su azione quello di Felipe Anderson contro il Lecce su invenzione di Luis Alberto. E' proprio la fantasia dello spagnolo che Sarri spera di ritrovare presto. Viene da un periodo complicato dopo lo stiramento agli adduttori. Ma il Mago è in netta crescita, sta iniziando a dare segnali importanti in allenamento, si vede che sta tornando sui suoi livelli e che presto può riaccendere la luce.

Come riporta Il Corriere dello Sport, per riprendere il feeling con il gol, il Comandante aspetta di avere anche il miglior Immobile. Ha superato in fretta lo stiramento rimediato al Castellani di Empoli. Ancora non ha ripreso il ritmo patita, ma viene da due settimane piene di allenamento. E' pronto a riprendersi il suo posto lì davanti. Domenica c'è un altro scontro diretto importante con l'Atalanta che può diventare un bivio. Per la Champions, la Lazio ha bisogno dei gol del capitano.