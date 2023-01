Lazio - Empoli, ecco quanti tifosi saranno presenti all'Olimpico

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È tutto pronto, o quasi, all’Olimpico per l’esordio nel nuovo anno della Lazio. La prima sfida casalinga, un momento che i tifosi attendevano da mesi e che però non avrà l’epilogo che tutti si immaginavano. Quanto accaduto a Lecce ha portato la Corte Sportiva d’Appello a respingere il ricorso del club e a confermare la decisione irrevocabile del giudice sportivo: la chiusura della Curva Nord. Una squalifica che punisce indistintamente settemila persone e la squadra stessa che, a differenza delle altre volte, potrà godere di un’accoglienza e di un supporto a metà. I biancocelesti però non saranno soli, avranno comunque il supporto di cui hanno bisogno. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sono undicimila i tagliandi venduti che sommati ai 19 mila abbonati consentono di raggiungere e superare quota 30mila spettatori.

