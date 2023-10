Lazio, Expo 2030 sulle maglie biancocelesti? Cosa sta succedendo

RASSEGNA STAMPA - Dopo il comunicato di vicinanza alla candidatura di Roma per l'Expo 2030, la Lazio potrebbe fare anche di più. Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, Expo 2030 può finire sulle maglie vergini della Lazio. Una contromossa del patron, suggerita da tifosi biancocelesti, per contrastare l’ufficializzazione dell’accordo tra la Roma e Riyad Season, principale rivale della Capitale per la corsa all'evento. Come sottolinea il quotidiano, la Lazio invece non ha ancora trovato un brand in grado di valorizzarne il marchio e allora decide di correre in soccorso del Campidoglio. L’offerta della Lazio però ha un prezzo, bisogna sedersi a trattare a un tavolo. Il numero uno biancoceleste, nonché senatore di Forza Italia, potrebbe pure concedere la pubblicizzazione gratis sulle proprie casacche, magari in cambio di altro. C’è sempre il tema stadio, il Flaminio o i terreni sulla Tiberina sullo sfondo. L’iniziativa ha anche un valore politico all’interno del suo partito.