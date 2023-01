Lazio, Fares può essere il via libera per il mercato: i dettagli

L'algerino sembra essersi definitivamente messo alle spalle tutti i problemi fisici che lo hanno condizionato negli ultimi due anni e...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Le file del mercato si muovono e la Lazio ora ha una chance in più di sperare di sbloccare l'indice di liquidità per operare in questa sessione. La chance si chiama Mohamed Fares: è lui la pedina fondamentale in questo momento. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il giocatore si è finalmente messo alle spalle i guai fisici che lo hanno tenuto fuori dal campo dal 9 gennaio di un anno fa. Prima la rottura del legamento crociato, poi un altro stop muscolare che ne ha rallentato la ripresa completa. Fares ora sta bene, ha svolto un allenamento completo con i biancocelesti, e la Lazio spera di riuscire a piazzarlo sul mercato per sbloccare appunto l’indice di liquidità e avere la possibilità di muoversi sul mercato.

Sull'algerino nelle ultime ore sembra essersi fatto forte l'interesse del Bologna: come riporta Il Messaggero, il club emiliano avrebbe però chiesto rassicurazioni sulle condizioni del giocatore prima di poter avviare la trattativa.