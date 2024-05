Lazio, Felipe Anderson a caccia del lieto fine: la missione contro l'Inter

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Due gare alla fine del campionato che scandiscono anche il tempo mancante all’addio di Felipe Anderson. Il brasiliano lascerà, di nuovo, la Lazio per tornare in patria, ma questa volta desidera che il suo congedo sia diverso rispetto a quello di sei anni. Come allora, l’appuntamento sarà a San Siro e contro l’Inter. Da quando è tornato in biancoceleste l’attaccante non ha saltato una gara, una continuità che, riporta il Corriere dello Sport, gli consentirà di tagliare un record assoluto nella storia del club. Qualora dovesse scendere in campo sia domenica sia contro il Sassuolo raggiungerebbe le 149 presenze. Le due avversarie a cui ha segnato di più in carriera.

Adesso però, è bene restare concentrati sui nerazzurri: è suo l’ultimo gol dei biancocelesti in questa sfida. Sogna di essere decisivo per regalare alla squadra la speranza di una possibilità di disputare la prossima stagione la massima competizione europea. È a caccia di un lieto fine e, per uno strano scherzo del destino, lo farà in una partita molto particolare per lui.

