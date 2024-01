Lazio, Felipe Anderson cerca il primo gol contro il Napoli: domenica farà gli straordinari

TUTTOmercatoWEB.com

Domenica ci sarà bisogno di Felipe Anderson, più che mai. Con Immobile e Zaccagni squalificati e Castellanos di rientro dalla lesione all'adduttore, Pipe sarà chiamato a fare gli straordinari. Suo il ruolo da punta, suo il ruolo da esterno, nel primo o nel secondo tempo. Come ricorda l'edizione odierna del Messaggero, il brasiliano nella sfida d'andata aveva prima servito un assist al bacio per il gol di tacco di Luis Alberto, poi quello per Kamada. Cinque gli assist serviti ai compagni contro il Napoli in carriera, unica tra le grandi insieme alla Juve a cui non ha mai segnato. Intanto, mentre le voci di mercato intorno a lui si fanno incessanti, si è fatto sentire dalla squadra dopo il ko in Suprcoppa Italiana affermando che questa sconfitta debba servire da lezione.