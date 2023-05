Lazio, Felipe Anderson: il jolly stacanovista di Sarri a caccia di nuovi record

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - C'era una volta il Felipe Anderson discontinuo che si accendeva a fasi alterne. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei da quando è tornato alla Lazio nell'estate 2021 ha garantito una continuità incredibile sia in termini fisici che in termini tecnici. Non ha saltato una partita e ha totalizzato 94 presenze di fila tra lo scorso anno e quello in corso. Laddove dovesse disputare tutte e 4 le partite mancanti chiuderebbe a ridosso delle 100 partite. Un vero e proprio stacanovista su cui mister Sarri ha sempre potuto contare. A ciò va aggiunta una grandissima duttilità e una grande abnegazione anche in fase difensiva.

VICE CIRO - Ha dato il suo apporto in ruolo non suo e che non era assolutamente semplice da ricoprire. Visti i continui infortuni di Immobile ha agito spesso nel ruolo di punta centrale garantendo anche dei risultati piuttosto confortanti. Ha tirato fuori qualcosa che probabilmente nemmeno lui sapeva di avere. Con il compimento dei 30 anni ha raggiunto quella maturità che in tanti si auspicavano già dai suoi primi trascorsi biancocelesti. Uno dei pochi a salvarsi nella sciagurata doppia trasferta milanese, dalla sua può vantare anche il fatto di non aver saltato nemmeno un match per squalifica.

RECORD - Il suo score è di 9 reti in campionato e di 12 reti stagionali considerando anche le coppe. Mai si era spinto su queste cifre complessiva in una singola annata. C'è però da eguagliare e perché no superare il suo score del 2014/2015 l'anno della sua esplosione con Pioli in panchina quando arrivò in doppia cifra a quota 10. Da allora non è più riuscito a fare nulla di simile, ma adesso ha l'opportunità per migliorarsi. D'altronde anche dai suoi gol passa la qualificazione della Lazio alla prossima edizione della Champions League.