Lazio, Felipe Anderson stakanovista e letale: ecco la versione migliore di "Pipe"

Pensare a una Lazio senza Felipe Anderson oggi sembra quasi un'eresia. Se ne è andato solo per un paio d'anni, è mancato tanto al popolo biancoceleste e poi è tornato a casa, tra indizi social all'ombra del Colosseo e qualche like ai tifosi che gli chiedevano a gran voce di vestire ancora la maglia che gli appartiene. Come riporta la rassegna di Radiosei, oggi Pipe è un patrimonio enorme per la squadra di Sarri, un faticatore esemplare che non solo è sempre presente, ma è anche decisivo e sempre al posto giusto nel momento giusto. Fin qui 9 gol in campionato e 3 nelle coppe, mai così tanti in carriera in una singola stagione (massimo 11 nella sua parentesi laziale precedente e 10 col West Ham), ha giocato 48 gare su 48 ufficiali (42 da titolare e 6 da subentrato) della scorsa stagione, 45 su 45 in quella in corso (solo 3 dalla panchina). Onnipresente e versatile, impeccabile da esterno e da prima punta quando Immobile, causa infortuni, non può dare il suo contributo. Bastava solo "tornare a casa" per scoprire la versione migliore del caro, "vecchio" Pipe.