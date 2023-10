Lazio - Fiorentina, gli attacchi languono: Sarri e Italiano puntano sulle novità

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Sarri e Italiano studiano nuove alternative offensive in vista della partita di lunedì. In queste prime 9 giornate, come riporta La Gazzetta dello Sport, le due squadre hanno spesso trovato la via del gol, ma senza contare sull'apporto dei nuovi attaccanti. La Fiorentina, più della Lazio, è riuscita a mantenere una media di due reti a partita, contando sulla capacità offensiva di Bonaventura autore di 4 marcature, ma soprattutto sulle qualità tecniche di Nico Gonzalez. L'attaccante argentino è il miglior realizzatore viola con 5 reti segnate in 8 partite di campionato. I biancocelesti, invece, hanno mostrato evidenti difficoltà in attacco. Luis Alberto ha realizzato 3 dei 12 gol della squadra, dietro di lui segue un Immobile in grande difficoltà con sole 2 realizzazioni. Segnali evidenti di una squadra che non è partita come sperava e che nelle prime giornate non è riuscita a confermare quanto di buono messo in mostra un anno fa.

LAZIO - Sarri sarà così costretto a correre ai ripari. Contro la Fiorentina è l'occasione giusta per far sbloccare i suoi attaccanti. Zaccagni e Felipe Anderson sono fermi a un solo gol realizzato, il loro apporto in area di rigore sarà fondamentale per aumentare le probabilità di battere Terracciano. Il tecnico, però, farà affidamento soprattutto su Castellanos. Arrivato in estate dal mercato, il Taty ha garantito fino a oggi una media di una rete a partita: andando a segno per la prima volta contro l'Atalanta e realizzando due assist, di cui l'ultimo sul campo del Sassuolo proprio ad Anderson. In vantaggio su Immobile, l'attaccante argentino sarà la punta di diamante della formazione biancoceleste. Il suo compito non sarà solo quello di garantire maggiore qualità tecnica in avanti, ma soprattutto quello di risolvere i problemi offensivi.

FIORENTINA - Una situazione analoga la vivono a Firenze. Italiano fino a oggi non ha potuto contare su Nzola. L'ex Spezia ha trovato solo una volta la via del gol, mostrando inaspettate difficoltà che hanno favorito l'inserimento di Beltran. Arrivato in estate dal River non ha ancora mai segnato in campionato, ma nell'ultima partita in Conference League ha finalmente messo in mostra le sue qualità principali, andando a realizzare la sua prima doppietta contro il Cukaricki. Sarà lui, dunque, l'uomo sul quale Italiano affiderà il suo attacco, nella speranza che Nico Gonzalez continui a colpire, ma soprattutto che gli altri attaccanti, tra cui anche Ikonè, tornino finalmente a dare il proprio contributo.