Lazio, fondamentale il ritorno di Castellanos: le sue condizioni

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sarri conta gli uomini in attacco. Le squalifiche di Immobile e Zaccagni limiteranno le scelte, a questo problema andranno aggiunte le condizioni di Castellanos. Il Taty non ce la fatta per la semifinale di Supercoppa Italiana, c'era da aspettarselo, per quanto la lesione fosse di lieve entità un paio di settimane per recuperare sono necessarie. L'obiettivo diventa così la partita di domenica.

A Riad ha lavorato a bordo campo, indossava gli scarpini e già correva, nei prossimi giorni, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, dovrebbe tornare in gruppo tentando un recupero lampo per rientrare tra gli undici titolari dell'Olimpico. Un rischio, certo, ma che permetterà all'allenatore di mettere in panchina uno tra Pedro e Isaksen (oggi più lo spagnolo), avendo così la possibilità di pescare nel momento del bisogno e senza andare nuovamente a ritoccare l'assetto offensivo, proponendo Felipe Anderson nel ruolo di falso nueve.

GLI ALTRI - Una scelta che andrà ponderata anche in vista della gara contro l'Atalanta. In quell'occasione tornerà Immobile, forse non Zaccagni. Il problema al piede lo tormenta dal derby, è arrivato anche il momento di riposarsi e permettergli di guarire prima di rimetterli entrambi in campo. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, ma considerarlo a rischio per il 4 febbraio è il minimo. In questo senso potrebbero variare anche le mosse a centrocampo. Oltre a Pellegrini, infatti, Rovella, Vecino e Cataldi sono gli altri diffidati, un giallo li costringerebbe a saltare la partita di Bergamo: un motivo, forse, per fare qualche riflessione in più.