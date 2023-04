Lazio, Frank Sinatra e luci soffuse: il pre partita ormai è da pelle d'oca

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Forse una delle più belle e famose canzoni della storia della musica è ormai un simbolo e una bellissima consuetudine del pre partita della Lazio all'Olimpico. "My Way" fa da cornice al caldo pubblico che tra sciarpe, bandiere e torce degli smartphone, crea l'atmosfera perfetta per caricare e al tempo stesso cullare una squadra che sogna e fa sognare. Come riporta la rassegna di Radiosei, la voce di Briga oggi ricalca il coro che era stato realizzato già a fine anni Novanta da Pino Flamini, pubblicato nell'album "Il cuore delle Aquile". Ma se questo spettacolo è concesso ovviamente solo nello Stadio Olimpico in occasione dei match casalinghi, il popolo laziale sa riempire il settore ospiti delle trasferte e farsi sentire forte anche lontano dalle mura amiche, come è accaduto con il tutto esaurito di Monza, con quello di la Spezia e come sarà con quello di Milano contro l'Inter.