Lazio-Genoa, Sarri raggiunge quota cento e spera nel rilancio

RASSEGNA STAMPA - La Lazio sta per tornare in campo, lo farà dopo l’esordio amaro contro il Lecce. Oggi all’Olimpico arriva il Genoa. Sarri spera che i suoi possano rimettersi sulla retta via, cancellando la prestazione e il risultato della prima giornata. Niente alibi e tanta umiltà, come ha ribadito la scorsa settimana. Sarà una sfida importante e da non sottovalutare, nonostante i precedenti siano buoni. Per il tecnico, come riporta il Corriere dello Sport, quella di staserà sarà la centesima sfida alla guida delle aquile e si augura di poter festeggiare serenamente il traguardo. La vittoria contro i Grifoni consentirebbe alla squadra di poter affrontare al meglio la gara col Napoli, l’ultima prima della sosta per le Nazionali. La pausa sarà senz’altro d’aiuto per recuperare la condizione fisica dei nuovi e migliorare ancor di più quella dei ‘vecchi’. Vuole una squadra all’altezza degli impegni e che gli garantisca efficacia dal punto di vista dei cambi. Alla ripresa ci saranno confronti importanti e il tanto desiderato debutto in Champions.

