Lazio, Gila da dimenticato a titolare. E contro l'Inter...

RASSEGNA STAMPA - Imprevedibile il destino, spesso toglie ma poi in qualche modo restituisce tutto. È quello che ha fatto con Mario Gila, dimenticato in panchina e poi all’improvviso titolare per sei gare consecutive. L’infortunio di Casale e poi l’influenza di Patric, hanno portato Sarri a dover puntare sullo spagnolo per poter fronteggiare gli impegni di Champions, campionato e Coppa Italia. L’ex Real Madrid ha saputo resistere e è stato premiato, ha colto al volo l’occasione non facendosi trovare impreparato e ha dimostrato di meritarsi quel posto. Come riporta il Corriere dello Sport, è il più impiegato dalla pausa di Novembre e oggi, se Patric non dovesse essere al cento per cento, per lui sarà la settima partita di fila. Velocità e fisicità i suoi punti di forza, ma c'è ancora qualcosa da migliorare. Il mancato spazio lo aveva messo alla porta, pronto a partire per cercare una nuova esperienza, ma ora è fuori dal mercato pronto a rilanciarsi.

