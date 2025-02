Lazio - Gila, rimandati i discorsi per il rinnovo: gli scenari

RASSEGNA STAMPA - Mario Gila è diventato stellare alla Lazio, un giocatore imprescindibile in grado di spostare l'equilibrio delle sfide. Centrale, terzino, mediano, ormai sa fare tutto. L’augurio è che la Lazio possa tenerlo il più possibile, ma i conti si faranno a giugno. Ormai i top club si sono accorti di lui, se andrà via sarà per una loro chiamata o per questioni di bilancio. Di difensori con queste caratteristiche non ce ne sono molti, se il Real Madrid vorrà riportare Gila a casa la Lazio potrà fare molto poco (considerando anche il 50% che i blancos detengono sulla rivendita). Come riferisce il Corriere dello Sport, a inizio mercato si sarebbe svolto un incontro tra il direttore sportivo Angelo Fabiani e Alejandro Camano, il manager dello spagnolo, lo stesso di Lautaro Martinez. È stato un incontro rituale, i due riparleranno a giugno. Se non arriveranno offerte ci sarà sempre la possibilità di rinnovare, il giocatore è blindato, è in scadenza nel 2027. Ora ha una missione: portare la Lazio in Champions. Il resto poi si vedrà.

Pubblicato l'8/02