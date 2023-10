Lazio, gli angoli sono un problema: la preoccupante statistica

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio sta attraversando una fase di difficoltà nei calci piazzati in questa stagione, segnando solo un gol da calcio d'angolo nelle prime otto partite di Serie A. Questa carenza è emersa come un aspetto critico su cui la squadra di Sarri deve concentrarsi per migliorare. I calci da fermo sono spesso determinanti nel calcio moderno, e la Lazio deve trovare una maggiore incisività in quest'area, poiché è essenziale per il successo nel campionato italiano.

La classifica degli angoli battuti in Serie A rivela che la Lazio è attualmente decima con soli 38 tentativi. Questo è un aspetto che non può essere trascurato, specialmente considerando che il Napoli è in testa alla classifica con 52 angoli battuti. Questi numeri sottolineano quanto sia importante migliorare la qualità e l'efficacia dei calci da fermo per la Lazio. Tuttavia, è incoraggiante notare che nella fase a gironi di Champions League, la squadra è al comando del proprio gruppo grazie a due gol segnati sugli sviluppi di un calcio d'angolo: il primo, storico, realizzato da Ivan Provedel in extremis contro l'Atletico Madrid dopo un corner, il secondo, contro il Celtic, siglato da Matias Vecino. Questi gol dopo 180' dimostrano che la Lazio può sfruttare meglio queste opportunità quando necessario.

La scorsa stagione è stata altrettanto difficile per la Lazio in termini di calci piazzati, con soli 7 gol segnati da situazioni simili in tutte le competizioni. Questo aspetto deve essere affrontato seriamente, specialmente considerando la lotta per il secondo posto in classifica. La Lazio sta lavorando per trasformare i calci da fermo in un'arma più efficace nel loro repertorio, mirando a migliorare e a sfruttare al meglio le situazioni di calcio d'angolo nei prossimi incontri di Serie A. Scrive così il Corriere dello Sport.