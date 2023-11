Lazio, gol con il contagocce: ora le ali devono rendere di più

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Gonfiare la rete non è mai stato così difficile come in questa stagione. La Lazio non riesce a segnare e senza gol la risalita in classifica appare sempre più complessa. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport tanto dipende anche dal calo di rendimento delle alti e quindi di Felipe Anderson e Zaccagni che non hanno il passo della scorsa stagione. Il primo a rimetterci è ovviamente Ciro Immobile che vorrebbe le ali più vicine per sentirsi meno solo in avanti.

I numeri sottolineano ancor di più la differenza rispetto alla scorsa stagione: la media passaggi segna 18, l'anno scorso era di 21 e l'anno prima addirittura di 30. Sno tredici attualmente i gol segnati in 12 partite, l'anno scorso nello stesso momento della stagione erano 24. Anche i tiri nello specchio sono crollati dal 51,2 dell’anno scorso al 42,7 di quest’anno.

Mister Sarri dovrà quindi lavorare ancora coinvolgendo anche Pedro e Isaksen. Sarà questo il primo obiettivo contnuare a vedere una Lazio sempre più completa.